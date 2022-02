Evelyne Binsack: Höhenflüge und Abstürze

Folge 117 28 Minuten

Evelyne Binsack war die erste Schweizerin auf dem Mount Everest. Ihr Leben ist durch Extremsituationen geprägt, bei denen sich viele fragen: "Warum tut man sich das freiwillig an?". Im Gespräch mit Ruedi Josuran verrät die Katholikin, was sie motiviert, warum sie Motivation weitergeben möchte und mit welchem Effekt eine an die absolute Erschöpfung grenzende Polarexpedition zu einem ausgedehnten Gebet umgewandelt werden kann.