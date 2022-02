Du bist nicht der Erste und nicht der Einzige

Folge 111 26 Minuten

Wenn alles gut läuft, scheint es leicht, Gott zu vertrauen. Aber was ist, wenn alles gar nicht so läuft, wie man es sich erhofft? Pastor Christian Wolff zeigt in seiner Predigt, wie Menschen in der Bibel mit massiven Problemen zu kämpfen hatten und wie sich das in ihrem Glauben an Gott auswirkte.