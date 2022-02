Weitblick - Christliches Leben global: Blühendes Christentum in Nordostindien

Folge 506 25 Minuten

Der äußerste Nordosten von Indien, gleichsam eingeklemmt zwischen Bangladesch im Westen und Myanmar im Osten, unterscheidet sich sehr deutlich vom Rest des Landes. Hier leben ganz andere Volksgruppen, hier gibt es ganz andere Sprachen und Kulturen. Und alles ist von einer enormen Vielfalt geprägt. Erstaunlich ist, dass gerade in diesem Teil Indiens das Christentum in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen ist. Warum das so ist, erläutert Adelheid Freifrau von Gemmingen-Hornberg, die diesen Teil Indiens vor Kurzem besucht hat.