Spirit - Christliche Impulse: Zwischen Unternehmensführung und Himmelreich

Folge 518 25 Minuten

Seine Biografie verbindet zwei Komponenten in einer seltenen Kombination: Pater Justinus Pech ist ein Zisterzienser und ein Fachmann für Wirtschaft. Erst hat er ein Unternehmen gegründet und wurde in den Wirtschaftswissenschaften promoviert, dann trat er in den Zisterzienserorden in Heiligenkreuz bei Wien ein, wurde Priester, schrieb eine theologische Doktorarbeit und wurde Professor für Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz. Als Zisterzienser verbindet er beide Kompetenzen miteinander: er gründete ein Institut für Führungsethik und kreierte für den Klosterladen seines Klosters in Bochum-Stiepel ein neues Produkt: einen Gin. Über sein Leben zwischen Unternehmensführung und Himmelreich spricht Anselm Blumberg mit Pater Justinus.