Dinner for One

Folge 445 40 Minuten

Jeder kennt Miss Sophie. Und die bohrende Frage: "The same procedure as every year?" von Butler James. Heute ist Miss Sophie zu Gast! Und natürlich auch Sir Toby und Mr. Winterbottom. Aber was hat es mit diesen Gästen in der vertrauten Runde auf sich? Ein wunderbares Gleichnis darüber, das neue Jahr wirklich NEU anzugehen! Nicht nur imaginär, sondern ganz echt zu Gast ist Lea Blattner. Nachdem sie mehrfach vergewaltigt wurde, fing sie an, sich zu ritzen und beging mehrere Suizidversuche. Sie hat überlebt und zum Glauben gefunden. Davon erzählt sie im Gespräch mit Heiko Bräuning.