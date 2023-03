Gott zieht!

Folge 450 40 Minuten

Heute zu Gast ist Sarah Langhirt. Sie ist ein Kunstwerk. Innerlich und äußerlich. Äußerlich tätowiert und mit Schmuck an Nase, Lippen und Ohren. Aber innerlich: geschmückt wie eine Braut von Jesus selbst! Sie hat eine sehr bewegende Vergangenheit. Und ist heute ein bescheidener aber brennender Zeuge Jesu. In der Predigt lässt Heiko Bräuning heute Drachen steigen - mitten in der Fernsehkapelle!