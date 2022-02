Folge 7 12 Minuten

Zum Abschluss der Bergpredigt widmet sich Jesus dem Umgang mit unseren Mitmenschen und ruft auf, andere so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Er ermutigt die Menschen, den schmalen Weg zu gehen, der in den Himmel führt und warnt vor falschen Lehrern. Außerdem erklärt er, was mit einem (Lebens-)Haus passiert, das auf Sand gebaut wurde.