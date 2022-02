Gott macht keine Fehler

Folge 12 5 Minuten

So hatte die Österreicherin Maria Prean sich ihr Leben eigentlich nie vorgestellt: Unverheiratet und kinderlos verspürt sie in schon fortgeschrittenen Jahren den Ruf Gottes, nach Afrika zu gehen, um armen Menschen zu helfen. Durch Patenschaften ermöglicht sie Tausenden Kindern eine Ausbildung. Und auch sie wird unverhofft zur Mutter: 3 afrikanische Adoptivkinder nimmt sie nach und nach auf. Die Kinder bringen Schwung in ihr Leben und machen der Mutter viel Freude. Doch wenige Tage nach dem 30. Geburtstag ihres Sohnes erhält sie eine furchtbare Nachricht. Weshalb sie trotz aller Schicksalsschläge froh und beinahe stressfrei leben kann, erzählt sie in diesem bewegenden Interview.