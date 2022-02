Auf Leben oder Tod

Folge 10 5 Minuten

"Fürchte dich nicht, glaube nur" - Winfried lebt dieses Bibelwort praktisch aus. Als technischer Leiter ist er seit vielen Jahren für eine christliche Organisation in Afrika unterwegs. Mehr als einmal kam er dabei in Lebensgefahr, geriet in kriegerische Auseinandersetzungen, wurde als Geisel genommen, wäre beinahe ertrunken, weil die Brücke unter seinem LKW zusammenbrach. Warum er sich nicht von Angst zurückhalten lässt, erzählt er in diesem abenteuerlichen Erlebnisbericht.