Das Eine, was dir wirklich hilft

Folge 13 28 Minuten

In der heutigen Zeit, wo wir mit so vielen Ablenkungsmöglichkeiten, Entscheidungen und Informationen zu tun haben, ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um für die Zukunft gestärkt zu werden. Gott möchte mit uns reden, um uns neue Kraft in turbulenten Zeiten zu schenken und uns unsere Bestimmung zu zeigen. Aber hören wir ihn auch?