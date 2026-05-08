Lebendige Predigten von Pastor Andreas Herrmann

Orientierung, Mut und Hoffnung für den Alltag geben - das wollen die Predigten von Andreas Herrmann. Mit seiner natürlichen, schwungvollen Art holt er die Menschen in ihrer Lebensrealität ab und erreicht damit alle Altersgruppen. Andreas Hermann ist überzeugt, dass Gott damals wie heute eine Beziehung zu den Menschen sucht. In diese Beziehung möchte Hermann seine Zuhörer führen. Zu diesem Zweck gründete er den Fernsehdienst Kraftvoll leben ebenso wie mehrere freikirchliche Gemeinden, darunter die Move Church in Wiesbaden, deren Lead Pastor er 33 Jahre lang war.

Gemeindeneugründung mit einer Vision

Die Move Church, damals noch Christliches Zentrum Wiesbaden genannt, begann im Jahr 1990 als kleine Gemeindeneugründung, die aus dem Wunsch entsprang, kirchenferne Menschen im Rhein-Main-Gebiet mit Jesus bekannt zu machen und ihnen zu dienen. Der christliche Glaube sollte hier einfach, erfahrbar und modern gelebt werden. Die Gemeinde, die sich seit 2016 Move Church nennt, hat inzwischen weitere Standorte in Frankfurt am Main und Gießen gegründet. Darüber hinaus gibt es seit 2020 den Online Campus, der weiter entfernt lebenden Menschen ein geistliches Zuhause bieten möchte. Mittlerweile besuchen jeden Sonntag mehr als 1.500 Personen den Gottesdienst an einem der Campusse oder online.

Kurzbiographie Andreas Herrmann

Andreas Herrmann wuchs als Sohn von Missionaren zunächst im westafrikanischen Guinea-Bissau auf. Später folgten eine Krankenpflegerausbildung, ein Studium der Sozialarbeit und eine vollzeitliche Tätigkeit als Seelsorger bei dem überkonfessionellen Missionswerk „Jugend mit einer Mission“. Sein größtes Anliegen wurde dann aber der Gemeindebau. Er war an der Gründung mehrerer evangelisch-freikirchlicher Gemeinden beteiligt, bevor er die Move Church gründete und ihr 33 Jahre lang als Senior Pastor diente. Im Juni 2023 übergab Andreas Herrmann die Leitung an den neuen Lead Pastor Antonio Weil. Andreas Herrmann und seine Ehefrau Uta haben vier erwachsene Kinder.