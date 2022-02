Folge 1 25 Minuten

"echt.schön:Musik" begleitet die junge Künstlerin Adina Mitchell an Plätze, die ihr persönlich viel bedeuten: Das Kino, in dem sie ein christliches Musical aufgeführt hatte - und von Florian Sitzmann entdeckt wurde. Der kommt übrigens auch zu Wort und erzählt, warum er dieses junge Talent so begeistert fördert.