Ruths Treue wird belohnt
Staffel 3 Folge 27
26 Minuten
Chris freut sich auf ein Wochenende am See. Doch seine Mutter hat für ihn andere Pläne. Als Chris sich wütend weigert, seiner Tante zu helfen, greift Superbuch ein. Joy, Chris und Gizmo erleben dank Superbuch die Geschichte Ruths mit, die für ihre Treue und harte Arbeit von Gott belohnt wird, und lernen daraus wichtige Dinge für ihr eigenes Leben.
Bibelstelle
Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 0 Jahre - ohne Altersbeschränkung freigegeben
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2019-2019
Verfügbar bis: 13.11.2025 um 05:15 Uhr