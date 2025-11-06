Ruths Treue wird belohnt

Chris freut sich auf ein Wochenende am See. Doch seine Mutter hat für ihn andere Pläne. Als Chris sich wütend weigert, seiner Tante zu helfen, greift Superbuch ein. Joy, Chris und Gizmo erleben dank Superbuch die Geschichte Ruths mit, die für ihre Treue und harte Arbeit von Gott belohnt wird, und lernen daraus wichtige Dinge für ihr eigenes Leben.