Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(
Der Turmbau zu Babel und Pfingsten
Staffel 3 Folge 28
26 Minuten
Der indische Nachbarsjunge stellt Chris vor eine große sprachliche Herausforderung. Auch Gizmo kann nicht übersetzen, denn beim Herunterladen einiger Updates ist sein Übersetzungsprogramm durcheinandergeraten. Da schickt das Superbuch Joy, Chris und Gizmo an zwei Orte in der biblischen Geschichte, an denen Sprache ebenso eine große Rolle spielt. Können die drei durch diesen Ausflug auch etwas für ihr Leben lernen?
BibelstellenKlicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.
Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 0 Jahre - ohne Altersbeschränkung freigegeben
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2015-2015
Verfügbar bis: 14.11.2025 um 05:15 Uhr