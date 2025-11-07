Der Turmbau zu Babel und Pfingsten

Der indische Nachbarsjunge stellt Chris vor eine große sprachliche Herausforderung. Auch Gizmo kann nicht übersetzen, denn beim Herunterladen einiger Updates ist sein Übersetzungsprogramm durcheinandergeraten. Da schickt das Superbuch Joy, Chris und Gizmo an zwei Orte in der biblischen Geschichte, an denen Sprache ebenso eine große Rolle spielt. Können die drei durch diesen Ausflug auch etwas für ihr Leben lernen?