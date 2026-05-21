Video nicht verfügbar

Dieser Inhalt ist leider nicht mehr verfügbar! :(

Bleibe auf dem Laufenden und registriere dich für unseren Newsletter, um auf dem neuesten Stand zu sein!
ab 6

Naaman und das Dienstmädchen

Staffel 3 Folge 31
26 Minuten

Das Superbuch versetzt Joy, Chris und Gizmo wieder in eine Bibelgeschichte, damit sie für ihr eigenes Leben etwas Wichtiges lernen können. Diesmal geht es um Bescheidenheit. Sie lernen den syrischen Hauptmann Naaman und seine israelitische Dienerin kennen. Als Naaman an Lepra erkrankt, sind es der Rat und der Glaube seines Dienstmädchens, die ihm Hoffnung auf Heilung schenken. Ist diese Hoffnung gerechtfertigt?

Bibelstelle
Klicken Sie auf einen Vers, um alle Videos zu dieser Bibelstelle zu sehen.

Zusatz­informationen

Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2014-2014

Verfügbar bis: 28.05.2026 um 05:15 Uhr