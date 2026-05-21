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ab 6
Naaman und das Dienstmädchen
Staffel 3 Folge 31
26 Minuten
Das Superbuch versetzt Joy, Chris und Gizmo wieder in eine Bibelgeschichte, damit sie für ihr eigenes Leben etwas Wichtiges lernen können. Diesmal geht es um Bescheidenheit. Sie lernen den syrischen Hauptmann Naaman und seine israelitische Dienerin kennen. Als Naaman an Lepra erkrankt, sind es der Rat und der Glaube seines Dienstmädchens, die ihm Hoffnung auf Heilung schenken. Ist diese Hoffnung gerechtfertigt?
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Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 6 Jahren
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2014-2014
Verfügbar bis: 28.05.2026 um 05:15 Uhr