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ab 6
Gott beruft Samuel
Staffel 3 Folge 32
26 Minuten
Haben Träume eine Bedeutung? Superbuch schickt Gizmo, Joy und Chris erneut auf ein biblisches Abenteuer. Sie treffen den jungen Diener Samuel, und dessen Träume scheinen tatsächlich eine Bedeutung zu haben. Joy, Chris und Gizmo lernen, wie wichtig es ist, das Richtige zu tun.
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Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 6 Jahren
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2015-2015
Verfügbar bis: 29.05.2026 um 05:15 Uhr