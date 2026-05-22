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ab 6

Gott beruft Samuel

Staffel 3 Folge 32
26 Minuten

Haben Träume eine Bedeutung? Superbuch schickt Gizmo, Joy und Chris erneut auf ein biblisches Abenteuer. Sie treffen den jungen Diener Samuel, und dessen Träume scheinen tatsächlich eine Bedeutung zu haben. Joy, Chris und Gizmo lernen, wie wichtig es ist, das Richtige zu tun.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2015-2015

Verfügbar bis: 29.05.2026 um 05:15 Uhr