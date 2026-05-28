Chris sieht rot, als ihm zwei Rowdys die Gitarre stehlen, und will sich rächen. Klar, dass Superbuch eingreift. Er bringt Chris, Joy und Gizmo zu zwei Männern aus der Bibel, die schmerzhaft herausfinden mussten, wohin Zorn führt, wenn man ihn zulässt. Wird Chris seine Rachepläne noch mal überdenken?