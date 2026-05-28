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ab 6
David und Saul
Staffel 3 Folge 33
26 Minuten
Chris sieht rot, als ihm zwei Rowdys die Gitarre stehlen, und will sich rächen. Klar, dass Superbuch eingreift. Er bringt Chris, Joy und Gizmo zu zwei Männern aus der Bibel, die schmerzhaft herausfinden mussten, wohin Zorn führt, wenn man ihn zulässt. Wird Chris seine Rachepläne noch mal überdenken?
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Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 6 Jahren
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2016-2016
Verfügbar bis: 04.06.2026 um 05:15 Uhr