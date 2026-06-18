Der barmherzige Samariter
Staffel 3 Folge 39
26 Minuten
Joy, Chris und Gizmo sind in der Pizzaria. Als eine Schulkameradin von Joy auftaucht und sich eigenartig verhält, braucht Joy Nachhilfe in Sachen Nächstenliebe. Das findet zumindest Superbuch und zeigt Joy, Chris und Gizmo, was es bedeutet, jemandem der Nächste zu sein.
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Zusatzinformationen
Altersfreigabe: ab 0 Jahre - ohne Altersbeschränkung freigegeben
Serie: Superbuch
Genre: Kinder
Jahr: 2015-2015
Verfügbar bis: 25.06.2026 um 05:15 Uhr