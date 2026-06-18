Der barmherzige Samariter

Staffel 3 Folge 39
26 Minuten

Joy, Chris und Gizmo sind in der Pizzaria. Als eine Schulkameradin von Joy auftaucht und sich eigenartig verhält, braucht Joy Nachhilfe in Sachen Nächstenliebe. Das findet zumindest Superbuch und zeigt Joy, Chris und Gizmo, was es bedeutet, jemandem der Nächste zu sein.

Bibelstelle
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Zusatz­informationen

Altersfreigabe: ab 0 Jahre - ohne Altersbeschränkung freigegeben

Serie: Superbuch

Genre: Kinder

Jahr: 2015-2015

Verfügbar bis: 25.06.2026 um 05:15 Uhr