Wie man richtig unter einem geöffneten Himmel lebt

Folge 22 28 Minuten

Wenn der Himmel geöffnet ist, kommen Menschen in großer Zahl zum Glauben. Es manifestiert sich ein Segen in Ehe und Familie und wir kriegen zusätzlich noch Einsichten in Gottes Pläne und können Dinge im Namen Jesu tun, die bisher unmöglich erschienen. Wie das gehen kann, erklärt Pastor Andreas Herrmann.