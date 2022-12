Was tun, wenn die Hölle Ausgang hat?

Staffel 1 Folge 23 28 Minuten

Wenn die Dinge schlechter statt besser werden und der Druck die eigene Kraft übersteigt, dann kann uns genau das in die Arme Gottes treiben. Wenn wir am Ende unserer Kraft sind, dann fängt Gott grade erst an.