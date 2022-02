Himmelsportale öffnen

Folge 34 26 Minuten

Wir leben zwar hier auf der Erde, doch es gibt schon jetzt Zugänge in die Ewigkeit. Andreas Herrmann ist überzeugt, dass Gott möchte, dass wir diese Zugänge nutzen, um den Himmel auf die Erde und in unser persönliches Leben zu bringen. Wie das funktionieren kann, verrät er in seiner Predigt.