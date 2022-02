Seelentransformation

Folge 35 26 Minuten

Menschen geraten immer wieder in Streitereien und gehen schlecht miteinander um. Müssen schlechte Beziehungen und Angewohnheiten so bleiben wie sie sind? In seiner Predigt verrät Andreas Herrmann, wie wir mit unseren Mitmenschen in Streitsituationen umgehen sollten und wie Gott darüber denkt.