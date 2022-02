Ich bin der Herr, dein Arzt

Folge 306 25 Minuten

Medizin und Glaube: geht das zusammen? Dr. Gudrun Kuliga findet schon, denn der Glaube an Jesus Christus spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Er findet auch darin Ausdruck, dass zu ihrer Praxis eine Kapelle gehört, ein Raum, in dem ihre Patienten zur Ruhe kommen und Gott begegnen können.