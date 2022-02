Mein Weg zu Gott

Folge 307 25 Minuten

Pfr. Dr. Klaus Eickhoff sucht Wege und Möglichkeiten, um die gute Nachricht von Jesus in die Gesellschaft hineinzutragen. Was dabei helfen kann, ist eine missionarische Infrastruktur, sagt Eickhoff. Was er darunter versteht, erläutert er in dieser Sendung.