Ich war am Nullpunkt angekommen

Folge 8 26 Minuten

Gerhard Stockinger erlebte den schmerzlichen Verlust seiner Ehefrau, Greg Scott setzte seine vielversprechende Karriere als Footballer in den Sand und Larry Olsen wusste nicht, wie er seine Rechnungen bezahlen soll - alle drei Männer waren am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Sie berichten, wie sie es geschafft haben, wieder aufzustehen und warum der Glaube an Gott ihnen dabei geholfen hat.