5 Wege zu einem erfüllten Leben

Folge 399 26 Minuten

Die meisten von uns wollen ihr Leben voll und ganz auskosten. Aber schaffen wir das auch? Oft sind wir versucht, uns mit weniger zufrieden zu geben als dem, was Gott für das Beste hält. Die Folge davon ist ein unerfülltes Leben, das uns unzufrieden macht. In dieser Predigt spricht Bayless Conley über 5 wichtige Bereiche, in denen Gott uns wachsen lassen und unser Leben verbessern möchte, damit wir erfüllt und zufrieden sein können. Außerdem gibt er Tipps, wie wir unser von Gott geschenktes Potenzial ausschöpfen können.