Gottes Willen erkennen und tun (1/2)

Viele Christen quälen sich immer wieder mit der Frage, wie sie Gottes Willen erkennen können und ob sie ihn tun oder nicht. Sie versuchen ihr Bestes, um ihre Gedanken und Motive im Leben zu hinterfragen, aber sie sind sich nie ganz sicher, ob sie tatsächlich so leben, wie Gott es sich für sie wünscht. Wie können wir also wissen, dass wir nach Gottes Willen leben? In dieser erfrischenden Predigt erklärt Bayless Conley, dass Gottes Wille nicht wie ein verborgener Schatz ist, den wir erst finden müssen. Alles, was wir brauchen, ist ein gehorsames Herz und die Bereitschaft, das zu tun, was Gott uns schon gezeigt hat.