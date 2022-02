Spirit - Christliche Impulse: Die Verehrung der "Frau aller Völker"

Folge 532 25 Minuten

"Frau aller Völker" wird die Jungfrau und Gottesmutter Maria in den Privatoffenbarungen der Seherin Ida Peerdeman genannt, die vom 25. März 1945 bis 31. Mai 1959 in Amsterdam stattgefunden haben sollen. In den Erscheinungen warnte die Gottesmutter insbesondere vor Glaubensabfall, moralischem Verfall und Krieg und hinterließ ein Bild sowie ein Gebet. Seitdem hat sich die Verehrung der "Frau aller Völker" weltweit ausgebreitet. Interview mit Paul Maria Sigl, geistlicher Leiter der "Familie Mariens".