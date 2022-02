John McGurk: Aufstehen, Kilt richten, weiterkämpfen

Staffel 9 Folge 1025 25 Minuten

Der Schotte John McGurk sehnte sich als Kind nach Liebe, doch er erlebte nur Leid. Der Vater trank und prügelte, die Mutter hatte es satt und verließ die Familie. McGurk ist sich sicher: Das soll kein anderes Kind erleben. Mit Gott kam sein Leben auf gerade Bahn und mittlerweile hat er durch Spendenläufe in seinem Schottenrock große Summen für Kinder in Not gesammelt. Aus seinem bewegten Leben erzählt er Moderator Wolfgang Severin.