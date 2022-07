Ich will nicht mehr!

Folge 2 28 Minuten

"Ich bin so unglücklich. Am besten wäre ich gar nicht geboren." So klagte Jeremia und so klagen viele Menschen auch heute. Was hilft gegen die Verzweiflung? Doris Schulte beleuchtet, was zu Enttäuschung und Mutlosigkeit führt und erklärt, mit welcher Haltung man praktisch unverwundbar gegen Angriffe von außen werden kann.