Seelsorge in der Kinderklinik: Das Leben in seiner Verletzlichkeit erfahren

Folge 42 13 Minuten

Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit? In einem Krankenhaus kein seltener Gefühlszustand. Deswegen wurden Angebote entwickelt, die Menschen während eines Schicksalsschlags Mut zusprechen können - ob gläubig oder nicht. Die Seelsorge in der Kinderklinik war auch für die frisch gebackene Mutter Meta Meub ein Halt in ihrer schwierigen Situation.