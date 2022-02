"Typisch Mädchen, typisch Jungs" - längst überholt und doch hoch aktuell?

Folge 43 13 Minuten

Die Geschlechts- und Identitätsfrage ist ein aktuelles Thema. Vor allem in Bezug auf klischeebehaftete Rollenbilder. Denn darf man als Junge nur Fußball spielen und als Mädchen nur malen? Der "Lichtblicke"-Moderator Dr. Daniel Meyer geht der Frage auf den Grund, ob es heute noch so etwas wie "typisch Mädchen" oder "typisch Jungs" gibt und wie man in der Kinder- und Jugendarbeit auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Interessen eingeht. Beispiel hierfür ist das Ritterlager in Mannheim.