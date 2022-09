Ein Leben ohne Jesus - unvorstellbar!

Staffel 1 Folge 8 28 Minuten

Was darf uns Nachfolge kosten? Am Beispiel von Maria Magdalena zeigt Doris Schulte, was es heißen kann, Jesus wirklich nachzufolgen. Jesus heilte Maria Magdalena von ihrer Besessenheit und von dem Augenblick an folgte sie ihm von ganzem Herzen überallhin - bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung.