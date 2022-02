Ich kann nicht ohne dich

Folge 12 28 Minuten

Manchmal hat man das Gefühl, weniger nützlich zu sein als andere in der Gemeinde. Dass man nicht so viel beitragen kann wie andere. Doch Gott hat uns genauso geschaffen, wie wir sind, mit den Gaben, die wir haben, um durch uns in der Welt zu wirken. Und jede noch so kleine Tat trägt zur Arbeit der Gemeinde Jesu bei. Über dieses Thema spricht Doris Schulte in dieser Folge.