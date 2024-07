Was du von Gott als Vater erwarten kannst (1/3)

Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir uns stets der Gegenwart und Fürsorge unseres himmlischen Vaters bewusst wären - so wie Jesus, als er auf dieser Erde lebte? Vielleicht haben wir nicht die besten Erinnerungen an unseren irdischen Vater, aber wir können Gott, den perfekten Vater im Himmel, kennenlernen. Bayless Conley lädt in dieser Predigt dazu ein, Gutes von Gott als unserem Vater zu erwarten. Wir sollten uns nicht entgehen lassen, was uns als Kind des Allerhöchsten zusteht!