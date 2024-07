Den Heiligen Geist kennenlernen (1/2)

Bayless Conley zeigt, wie wir durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist Hoffnung, Freude und Trost bekommen. Er ist überzeugt: Wenn wir an Gottes Zusagen festhalten, lässt der Heilige Geist sie in unserem Leben Wirklichkeit werden. Dann kann nichts mehr unseren Glauben an Jesus erschüttern, weder schwierige Situationen noch unbeantwortete Fragen.