Jung, deutsch, Christ, pro Israel

Folge 157 25 Minuten

Warum setzt sich ein junger deutscher Christ für Israel ein? Für Timon Kaiser von "Arise Germany" ist das eine klare Sache. Er arbeitet mit jungen Menschen im Land, will diese mit dem Evangelium erreichen, dabei aber auch die jüdischen Wurzeln dieses Evangeliums ins Blickfeld rücken. Gottfried Bühler trifft in Timon Kaiser einen jungen engagierten Mann mit Mut, Leidenschaft und Rückgrat, der das Thema Israel nicht einfach aus seinem christlichen Glauben streichen will und dafür gute Gründe hat.