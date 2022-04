Hilfe, ich bin messianischer Jude

Folge 162 25 Minuten

Anatoli Uschomirski wächst in Kiev in einer assimilierten jüdischen Familie auf. Schon in jungen Jahren erfährt er Antisemitismus. Auf der Sinnsuche des Lebens sagt er: "Gott hat mich gefunden". Er erkennt den biblischen Jesus als den Messias Israels. Damit wird er aber nicht Christ, sondern messianischer Jude. Umstände führen dazu, dass er nicht nach Israel ausreisen kann, sondern mit seiner Familie in Deutschland landet. Hier baut er eine messianische Gemeinde auf. Heute ist er Referent und Sprecher bei dem Evangeliumsdienst für Israel. Als Autor mehrerer Bücher ist er ein gefragter Redner. Er will Christen ihre jüdischen Wurzeln und Juden den jüdischen Jesus bekannt machen.