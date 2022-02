Jetzt bin ich dran

Folge 310 25 Minuten

Martina Kessler ist Theologin, Fernsehmoderatorin und Referentin und als psychologische Beraterin beim Therapeutischen Seelsorgeinstitut in Neuendettelsau tätig. Als beziehungsorientierte Person musste sie lernen, auf sich selbst aufzupassen und für sich selbst zu sprechen, auch in ihrer Ehe. Sie möchte Menschen helfen, frei zu werden in der Beziehung zu sich selbst, zu Menschen und zu Gott.