Glaubens-Kompass: Das Prager Jesulein - der kleine Prinz von Prag

Folge 243 15 Minuten

Das Prager Jesuskind - auch Prager Jesulein genannt - ist weltweit eines der bekanntesten Gnadenbilder Jesu. Verehrt wird es in der Kirche "Maria vom Siege" in der tschechischen Hauptstadt und darüber hinaus in Nachbildungen auf der ganzen Welt. Über Geschichte und Ausstrahlung dieser nur etwa 50 cm großen Figur, die als wundertätig gilt, spricht Volker Niggewöhner mit dem Theologen Michael Pies.