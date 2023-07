Angst verleiht Flügel

"Wenn wir der Angst mutig die Grenzen zeigen, können wir dank der Angst plötzlich Leistungen erbringen, die nicht möglich gewesen wären ohne die Angst". So zitiert Pfarrer Heiko Bräuning in seiner Predigt einen Psychologen. Angst steigert die Kräfte um das Zehnfache! Beine in die Hand, das Herz in die Hand und weg! Angst verleiht Flügel! Gerade in Corona-Zeiten ist diese Predigt eine Ermutigung. Zu Gast ist der Musiker und Christ Torsten Harder. Auf dem Cello verwandelt er sein Innerstes in wunderschöne Improvisationen. Ein Meister! Und was das Leben mit dem Instrument des Cellos zu tun hat und warum er sich der christlichen Musik verschrieben hat, erzählt er Pfarrer Bräuning im Gespräch.