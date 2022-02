Sinfonie der 2. Geige

Folge 38 26 Minuten

Was treibt mich an? Wem muss ich was beweisen und auf wessen Kosten? Fredrick Perls sagte: "Der Verrückte sagt: "Ich bin Abraham Lincoln", der Neurotiker: "Ich wünschte, ich wäre wie Abraham Lincoln" und der gesunde Mensch: "Ich bin ich und du bist du"". Andreas Herrmann fordert uns heraus, nach den vielen Einsichten dieser Predigt zu greifen - nach unserer Geige.