Das Geheimnis eines glücklichen Lebens

Folge 41 26 Minuten

Viele Menschen suchen ihr Glück in Geld, Ruhm, Erfolg, Macht, Sex und Beziehungen. Doch diese Dinge machen nicht dauerhaft glücklich. Also stellt sich die zentrale Frage nach dem wahren Glück des Lebens. In dieser Predigt möchte Andreas Herrmann zeigen, was das Geheimnis eines wirklich glücklichen Lebens ist.