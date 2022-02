Josephine Teske: Auf der Kanzel und auf Instagram

Staffel 9 Folge 1039 25 Minuten

Sie lebt ihr Christsein im Pfarrberuf, in ihrem Privatleben und auch in den Medien. Auf der Plattform Instagram berichtet Pastorin Josephine Teske offen von ihrem Alltag und davon, wie Gott sie darin begleitet. Dabei eckt sie mit ihren Aussagen auch mal an - zum Beispiel mit ihrem Wunsch nach Veränderung in der Kirche. Moderation: Wolfgang Severin