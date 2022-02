zur Eröffnung der Aktion "Brot für die Welt" aus der Calwer Stadtkirche

Folge 60 25 Minuten

In Kindern ist die Zukunft unserer Gesellschaft verborgen, sagt Oberkirchenrätin Prof. Dr. Annette Noller. Sie macht auf die Not von Kindern weltweit aufmerksam und setzt sie in Bezug zu Jesu Worte "…den Armen frohe Botschaft zu verkünden…" (Lk 4,18). Gottesdienst anlässlich der 62. Aktion "Brot für die Welt" für Kinderrechte.