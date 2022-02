Folge 80 55 Minuten

Er baute das Hilfswerk World Vision in Deutschland auf und machte es bekannt: Manfred Kohl. Seit er als Jugendlicher in der Stadtmission Pforzheim zum Glauben fand, möchte er ihn möglichst vielen Menschen weitergeben. Heute ist Manfred Kohl Pastor, Doktor der Theologie und Autor zahlreicher theologischer Bücher. Ganz besonders hat er sich aber die Ausbildung von Pastoren auf der ganzen Welt auf die Fahne geschrieben. Über seine Arbeit in den verschiedenen Missions- und Hilfswerken, so manch brenzlige Situation und sein persönliches Lebenswerk spricht Manfred Kohl mit Moderatorin Bente Rathjen in seinem bewegten und bewegenden Lauf des Lebens.