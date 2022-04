Mädchen ohne Ausweg

Staffel 1 Folge 5 44 Minuten

Cassie (Alyson Hannigan) ist minderjährig und schwanger. Von allen Seiten wird sie gedrängt, ihr Baby zur Adoption freizugeben. Doch ist das wirklich die beste Lösung? Monica versucht, Cassie bei dieser schweren Entscheidung beizustehen. Gaststar Alyson Hannigan wurde vor allem durch ihre Rollen in "Buffy - Im Bann der Dämonen" und "How I met your Mother" bekannt.