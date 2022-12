Bevor es dunkel wird

Staffel 1 Folge 9 44 Minuten

"Fürchtet euch nicht" - so spricht der Engel zu den Hirten auf dem Feld. Diesen himmlischen Zuspruch könnte auch der geistig etwas zurückgebliebene Joey gut gebrauchen. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Serena hilft er bei den Vorbereitungen zum Krippenspiel. Doch stets nur am Tag. Denn seitdem er seine Eltern verloren hat, fürchtet er sich vor der Dunkelheit. Sehr zum Leidwesen seines Bruders Wayne, der in seinem jüngeren Bruder meist nur eine Belastung sieht. Hierher kommen Monica und Tess. Offiziell, um die Orgel für das Krippenspiel zu reparieren. Doch es wird schnell klar, dass dies kein einfacher Auftrag ist: Serena, Joeys beste Freundin, ist schwer krank und hat nicht mehr lang zu leben. Monica und Tess müssen sich einiges einfallen lassen, um den Brüdern in dieser schweren Zeit zu helfen, sich wieder näherzukommen. Und kann das Krippenspiel denn unter diesen Umständen überhaupt stattfinden? Gaststar in der Rolle des Wayne ist Countrysänger Randy Travis.