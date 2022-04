Hochmut kommt vor dem Fall

Staffel 1 Folge 10 44 Minuten

Monicas nächster Auftrag führt sie ins Obdachlosen-Milieu. Hier soll sie Pete helfen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn der willensstarke Mann hat zwar sein Selbstwertgefühl, aber nicht seinen Stolz verloren. Monica braucht alle Hilfe, die sie bekommen kann und freundet sich auch noch mit den beiden Obdachlosen Zack und Sophie an. Aber bei diesem Auftrag geht es für Monica nicht nur darum, Pete und den anderen Obdachlosen zu helfen. Auch sie selbst hat bei dieser Aufgabe einiges zu lernen. Als Gaststars sind in dieser Folge mit dabei: Gregory Harrison (Trapper John, M.D.), Marion Ross (Love Boat) und Malcolm-Jamal Warner (Die Bill Cosby-Show).