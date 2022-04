Ein wahrer Held

Staffel 1 Folge 11 44 Minuten

Sheriff James Mackey (John Amos) gilt in seinem kleinen Heimatort als Held. Um diesem Ruf auch gerecht zu werden, verlangt er von seinem Sohn Matthew, in allem der Beste zu sein. Dieser enorme Druck treibt den Jungen zu einer Verzweiflungstat. Kann Monica den beiden getriebenen Menschen helfen? Denn auch Sheriff Mackey hat ein Geheimnis, das ihn quält. Gaststar John Amos ist ein bekannter amerikanischer TV- und Kino-Darsteller. Er spielte unter anderem in "Der Prinz aus Zamunda" und "Men in Trees" mit.